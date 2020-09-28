وزير الخارجية الجزائري يبدأ زيارة عمل لتونس تستمر يومًا واحدًا

بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، زيارة عمل إلى تونس تستمر يومًا واحدًا.
اليوم، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية الممتازة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية،
وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي سيستقبلان بوقدوم الذي سيجري أيضًا محادثات ثنائية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.
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