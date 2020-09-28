رئيس كوريا الجنوبية يعتذرعن مقتل مواطن على يد جنود من الجارة الشمالية

وجه رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، اعتذارا لشعبه بسبب صدمتهم وغضبهم من حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل مواطن كوري جنوبي، ثم التمثيل بجثته على يد جنود من كورياالشمالية، وفقا لروسيا اليوم.
وأعرب مون، اليوم الاثنين، عن تعازيه في مقتل موظف حكومي كوري جنوبي برصاص القوات الكورية الشمالية، واصفا الحادث بأنه"مؤسف وتعيس".
وقال رئيس كوريا الجنوبية: "بغض النظر عن كيفية ذهاب الضحية إلى مياه كوريا الشمالية، أقدم التعازي الحارة والمواساة لأفراد الأسرة الثكلى على حزنهم".
وأضاف أنه "كان ينبغي ألا تحدث هذه المأساة على الرغم من تقسيم شبه الجزيرة الكورية".
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