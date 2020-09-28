الصحة الكويتية: شفاء 582 حالة كورونا.. والإجمالي 95 ألفًا و511 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الإثنين، شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية . ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 95 ألفًا و511 حالة. Advertisements

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات 582 من فيروس (كورونا). المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات 582 من فيروس (كورونا). مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



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