رئيس وزراء فلسطين: الحكومة تبذل قصارى جهدها لإنجاح انتخابات حركتي فتح وحماس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الحكومة ستبذل كل الممكن لإنجاح الانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية.



وأضاف رئيس الوزراء- في مستهل جلسة الحكومة، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الإثنين: "أن فلسطين سوف تصمد ولن تهزم

في وجه المؤامرات التي تحاك بحقنا، فإسرائيل وأمريكا تريدان أن تهزمنا، لكي نستسلم، ونقبل بمشروعهما، ولكننا لن نستسلم".



وفي سياق آخر، أكد أشتية أن رواتب الموظفين العموميين ستدفع كاملة، عندما نحصل عليها، دون أي ابتزاز

سياسي، و"إنّا على ثقة أن هذا اليوم ليس ببعيد"، مشيدا بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر به الوطن.



وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية من "كورونا"، قال "فقط مطلوب منكم لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهي الوسيلة الوحيدة الناجحة والناجعة حتى الآن لمقاومة انتشار المرض".

