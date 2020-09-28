بومبيو: الاتفاق النووي مع إيران يشكل تهديداً لأمن المنطقة ولا يمكن الدفاع عنه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:07 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2020 1:53 مساءً

اكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الاتفاق النووي مع إيران يشكل تهديدًا لأمن المنطقة ولا يمكن الدفاع عنه.

وتابع بومبيو، خلال مقابلة مع أحد برامج شبكة “فوكس نيوز”، أن تقويض الاتفاق النووي يحرم النظام الإيراني من موارد يستخدمها لتعزيز برنامجه الصاروخي ودعم وكلائه في المنطقة وقمع شعبه.

واضاف “النظام الإيراني ينهب موارد شعبه ويحرمه من ثرواته”.

وأكد على أن “سياستنا تجاه إيران تسير في الطريق الصحيح ونأمل أن ينضم لنا الأوروبيون في حملة الضغط عليها”.

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ولفت الى أن الولايات المتحدة “تعمل على حرمان إيران من الموارد المالية اللازمة لتطوير برنامجها النووي”.

وأشار إلى أن مقتل قاسم سليماني، قائد مليشيا فيلق القدس الإرهابية في غارة أمريكية مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أحدث تغييرًا كبيرًا في الشرق الأوسط .

ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام 2018 بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الذي جمد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية على إيران بسبب انتهاكها بنود الاتفاق النووي، تصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني.

و قد أعلن بومبيو الأسبوع الماضي،فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حزمة عقوبات جديدة، تشمل 5 علماء و27 كيانا وفردا على صلة ببرنامج إيران النووي.

وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية، إن إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة.

وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أنقذت حياة الآلاف في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا بمواصلة الضغط على إيران حتى تغير من سلوكها.