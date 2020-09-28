بعد إنتظار 18 عاما.. فلسطينية تستعيد "خطيبها" من سجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استقبلت الفلسطينية جنان سمارة، الأحد، نصفها الآخر، خطيبها الأسير المحرر عبد الكريم عبد الدايم مخضر، بعد وفاء وانتظار داما 18 عاما كان فيها قيد الاعتقال بأحد سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنسقة الإعلامية لنادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة للأناضول، إن الأسير مخضر، من بلدة عمورية بمحافظة نابلس، أمضى في أحد سجون الاحتلال 18 عاما بعد اعتقاله خلال انتفاضة الأقصى، موضحة "أنه تم الإفرج عنه من سجن مجدو الإسرائيلي"‎.

وأضافت سراحنة، أن خطيبة الأسير جنان سمارة، كانت في انتظاره لحظة الإفراج عنه على حاجز الجلمة، شمال الضفة الغربية.

وتناقل ناشطون مقاطع فيديو للحظة لقاء الأسير المحرر بخطيبته، على وقع زغاريد أطلقها ذووهما الذين حضروا لاستقبال الأسير، وفرحة عارمة تبدو بوجوه الحاضرين.

واستبقت عائلة الأسير المحرر مخضر، الإفراج عن ابنها، بتوزيع الدعوات لحضور حفل الزفاف، الجمعة، وحددت في الدعوة أن اليوم (الأحد) هو يوم استقبال الأسير في بلدته.

وعن حالة جنان وعبد الكريم، قالت منسقة نادي الأسير إنها الحالة الثالثة هذا العام التي يتم فيها زف أسير محرر إلى خطيبته التي انتظرته لسنوات طويلة.

وأشارت إلى وجود عدة حالات لأسرى تنتظرهم خطيباتهم، وأغلبها لأسرى اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000.

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ولدى سؤالها عن كيفية انتظار الأسير أو خطيبته طوال هذه المدة، قالت أماني سراحنة "الأسير يعيش دائما على الأمل، وهذا ما يمكن قراءته في رسائلهم لعائلاتهم وزوجاتهم أو خطيباتهم".

وأضافت أن ذوي الأسرى من جهتهم يبنون حياتهم على الأمل "فيبنون البيوت ويخطبون لأبنائهم مع أن أحكام بعضهم تصل إلى المؤبد".

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 4500 أسير وأسيرة، بعضهم أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 3 عقود.

واعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين في انتفاضة الأقصى التي انطلقت شرارتها مع اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، المسجد الأقصى، يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2000، وتخللها إعادة احتلال أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حتى اليوم.‎

المصدر: وكالات



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