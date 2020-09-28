كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 12:40 صباحاً - انت الان تقراء خبر "اعتبارا من أكتوبر".. فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة الليبية الإفريقية للطيران، اليوم الأحد، عن فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس بعد قرار السلطات في البلدين وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "مشاورات تمت مع الجانب التونسي، وتقرر على إثرها فتح المجال الجوي بين البلدين على نحو تدريجي حسب البروتوكولات الصحية المعمول بها في البلدين، وذلك اعتبار من بداية أكتوبر المقبل".