جمعية انفصالية بقيادة أمينتو حيدر.. البيجيدي: مسعى جديد بائس لفرض أمر واقعي غير موجود إلا في مخيلة أصحابه

تبعا لتأسيس عدد من انفصاليي الداخل لإطار جديد، بقيادة أمينتو حيدر، أعلن حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد عن موقفه من هذا التطورات.

وقالت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، أنها تتابع بقلق شديد مستجدات القضية الوطنية على المستوى المحلي وبالخصوص إقدام مجموعة من مناصري ومؤيدي جبهة البوليساريو الانفصالية بالعيون على إحداث هيئة مناهضة للوحدة الترابية للمملكة بشكل صريح في مسعى جديد بائس لفرض أمر واقعي غير موجود إلا في مخيلة أصحابه، بعدما فشلت كل المحاولات السابقة وارتطمت بجدار الإجماع الوطني حول القضية الوطنية.

وعبر الحزب عن استغرابه للقرار التراجعي المتسرع لمنظمة اليونسكو بحذف مدينة العيون من إعلانها المتعلق باعتماد مدن مغربية ضمن “المدن التعليمية المعتمدة لدى منظمة اليونسكو”، معتبرا القرار سياسي و فيه إساءة للمغرب.

يشار إلى أنه في مناورة جديدة لجبهة البوليساريو والجزائر، تم قبل أسبوع من اليوم، تأسيس “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، من مدينة العيون، برئاسة الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر.