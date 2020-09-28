انتخاب رئيس المكتب النقابي لموظفي جماعة طنجة بمقاطعاتها الأربع

انتخب محمد الفاسي برويجل، يوم أمس السبت، في مقر الاتحاد المغربي للشغل، رئيسا للمكتب النقابي لموظفي جماعة طنجة بمقاطعاتها الأربع، بالإجماع، إذ تم الاتفاق على تشكيلة المكتب النقابي، بعد الأخذ بعين الاعتبار امتيازات للطبقة الشغيلة في الجماعات الحضرية لطنجة، ما أسفر عن النتائج التالية: الكاتب العام: محمد الفاسي. برويجل، النائب الأول: محمد الدويب. النائب الثاني: بوجي سعيد. النائب الثالث: عبد اللطيف احنكار Advertisements أمين المال: شعرو نور الدين ، نائبه الأول: الحسوكي محمد، نائبه الثاني: الشنتوف محمد المقرر: الشراوي محمد، نائبه: الخليع رشيد المستشارون: الشهب جعفر، الصيد محمد، بجايو احمد، عبد النور الزايدي، فحافح محمد، زروق احمد وحضر الجمع العام عن الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة المنتصر بلحاج. وشرعت الهيأة النقابية في تحقيق عدة مكتسبات لموظفي، وعمال الجماعات، طوال فترت انتداب محمد الفاسي رئيسا لها في ولاياته السابقة.

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