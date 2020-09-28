شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو اذربيجان وارمينيا الى وقف عاجل لاطلاق النار واجراء مفاوضات والان مع التفاصيل

الأحد 27 سبتمبر 2020 دعت روسیا الاتحادیة ،الیوم الاحد، اذربیجان وارمینیا الى وقف فوري لاطلاق النار واجراء مفاوضات بھدف معالجة النزاع بین الجانبین.

وقالت وزارة الخارجیة الروسیة في بیان ان "الانباء الواردة من منطقة النزاع تشیر الى تصاعد حدة الوضع وتشھد جبھات القتال اشتباكات عنیفة وسقوط ضحایا". Advertisements وشدد البیان على ضرورة البدء في اجراء مفاوضات بھدف تحقیق الاستقرار واستباب الامن في المنطقة. وعلى ھذا الصعید نقلت وكالة انباء (انترفاكس) عن الرئیس الاذربیجاني الھام علییف القول ان قوات بلاده تقوم بعملیة عسكریة ردا على ھجمات شنتھا القوات الارمینیة بالمدفعیة ادت الى سقوط ضحایا بین المدنیین الاذربیجانیین.

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