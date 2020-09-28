شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يواصل التفشي في المناطق اليهودية بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولو الصحة في مدينة نيويورك، إنهم قلقون من الارتفاع المستمر في تفشي فيروس كورونا بأجزاء من جنوب بروكلين وكوينز التي تشهد تمركزا للمجتمعات اليهودية بشكل كبير.

وشهدت سبعة من الأحياء الثمانية زيادات حتى مقارنة بتقرير اليوم السابق، بناء على بياناتنا الأولية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي مجتمعات جرافيسيند /هوميسريست في بروكلين، ثبتت إصابة 75ر6% من الذين خضعوا للاختبار، مقارنة بـ 6% يوم الجمعة.

ووصلت المعدلات 34ر5% في ميدوود و63ر4% في بورو بارك، كما تم تسجيل ارتفاعا في مجتمعات أخرى.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ككل بنسبة 7ر0% خلال 24 ساعة، لتصل إلى 08ر7 مليون حالة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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وجاءت الزيادة على مستوى البلاد في حالات الإصابة، أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ نسبته 6ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة، حيث بلغت الحصيلة 807 آلاف و816 حالة، بزيادة 4% خلال 24 ساعة .

كما سجلت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 3% في حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة نفسها ليصل الإجمالي إلى 11907 حالات

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات، حيث توفي 107 أشخاص خلال الساعات الـ 24 الأخيرة .