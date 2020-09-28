شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يرحب باتفاق إطلاق سراح الأسرى في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
ودعا الدكتور الحجرف إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تأخير، وصولاً للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، ولم شملهم مع عائلاتهم.
كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ممثلة بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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