انباء عن مغادرة السفير الامريكي ببغداد الى القنصلية في اربيل

ذكرت وسائل اعلامية، الاحد، انباء بمغادرة السفير الامريكي ماثيو تولر الى مقر القنصلية في اربيل.
وقالت سكاي نيوز في خبر عاجل ان "هناك انباء عن مغادرة السفير الامريكي ببغداد ماثيو تولر الى القنصلية في اربيل".
واضافت ان "قرار اغلاق السفارة قد يصدر غدا".
فيما نفت مصادر للعربية "مغادرة سفير واشنطن في بغداد الى اربيل".
ولم يصدر لغاية الان بيانا رسميا بشأن هذه الانباء.
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