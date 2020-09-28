أبو الغيط يأمل في "تحرك" فلسطيني مع سلام الإمارات

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطـ،الأحد، عن أمله في "تحرك" فلسطيني عقب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

ولفت أبو الغيط إلى أن معاهدة السلام مع الإمارات نجحت في وقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية.



وقال أبو الغيط، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، إنه كان يأمل في تحرك فلسطيني في ظل اتفاقات السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات برفض الضم الإسرائيلي للضفة.

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وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطينيين كثيراً ومعاهدة السلام حالت دون ضم إسرائيل للضفة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وخلال التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن هذه المعاهدة ستمكن الإمارات "من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة".

ولا تزال الإمارات تعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ولكنها اختارت طريقا مختلفا عن طرق سلكها العرب على مدى عقود، ولم تسهم في شيء، سوى في خسائر متلاحقة للقضية.