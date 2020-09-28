أرمينيا تعلن حصيلة خسائر "مرتزقة تركيا" بأذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الأرمينية، الأحد، وقوع خسائر بشرية تقدر بالعشرات في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى الحدود مع أذربيجان لتأجيج الاشتباكات بين البلدين.



وقال مركز المعلومات، التابع للحكومة الأرمينية، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"،: "وفقًا لمعلومات استخباراتية، يشارك نحو 4000 مقاتل من سوريا في الأعمال العدائية التي شنتها أذربيجان. سقط منهم 81 ضحية بين قتيل وجريح".

ودخلت تركيا على خط الأزمة بإذكاء النار بين البلدين، حيث وجهت انتقادات حادة، في وقت سابق الأحد، لأرمينيا بعد وقوع اشتباكات هذا الصباح بين قوات البلدين.

وتمادت تركيا في نفخ نار الأزمة المشتعلة بين أرمينيا وأذربيجان، قائلة إن أرمينيا عقبة أمام السلام وتعهدت بمواصلة دعم أذربيجان.

وأثناء ذلك، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بوصول أول دفعة من المرتزقة السوريين التابعين لأنقرة، إلى أذربيجان.

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ووفق ما ذكره المرصد، قامت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنقل دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها، من منطقة عفرين شمال غربي حلب، إلى أراضيها، قبل إرسالهم إلى أذربيجان.

وكان إقليم ناجورنو قره باغ أعلن مقتل 16 من جنوده وإصابة ما يزيد على 100 في اشتباكات مع قوات أذربيجان.



وأثارت الاشتباكات مخاوف بشأن عدم الاستقرار في جنوب القوقاز، وهو ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

من جهته، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيا إن بلاده تضمن أمن واستقلال إقليم ناغورني قره باغ، كما ستبذل مساعيها لتأمين حدودها وحماية حرياتها واستقلالها.