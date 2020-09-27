مجلس التعاون الخليجي يعرب عن القلق ازاء التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور نایف الحجرف عن القلق ازاء التصعید بین أرمینیا وأذربیجان في منطقة ناغورني كاراباخ.



وأكد الحجرف في بیان له ، الیوم، على أھمیة حل الخلافات بالحوار والطرق السلمیة وخفض التصعید في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما یحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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