فض دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي الخميس المقبل

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن الخميس المقبل هو موعد فضّ دور الانعقاد والجلسة الختامية، لافتاً إلى أنه سيوجه اليوم دعوة لعقد جلستين خاصتين، غداً وبعد غدٍ، لمناقشة عدة قوانين، والتصويت على طلب "عدم التعاون" مع رئيس الحكومة.

وصرح الغانم، ، بأن الجلسات التي أُجِّلت الأسبوع الماضي سيتم الاستعاضة عنها بأخرى خاصة، مضيفاً "سنحاول أن ننهي أكبر قدر ممكن من القوانين والتقارير المستعجلة".

وذكر أن جلسة الغد ستتضمن المداولات الثانية لقانونَي الإفلاس والهيئة العامة لشؤون الزراعة، إضافة إلى قوانين الإدارة العامة للتحقيقات والخطوط الجوية الكويتية و"كاسكو"

والتركيبة السكانية والمعاقين، إلى جانب قانون الضمان بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال أنجزته اللجنة المالية البرلمانية اليوم.

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وأوضح أن جلسة الأربعاء ستكون للتصويت على طلب "عدم التعاون" مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وعلى بعض الطلبات والقوانين الأخرى، مضيفاً: "إذا لم نستطع إنهاءها كلها خلال الجلستين، فلدينا مجال الخميس صباحاً قبل الجلسة الختامية، أما إذا انتهينا منها فسيكون ذلك اليوم للجلسة الختامية فقط".

وأكد أن "كل النواب الذين حضروا الجلسة الماضية

تم فحصهم اليوم (أمس)، أما النواب الـ12 المصابين، فتتعامل معهم وزارة الصحة، حالة بحالة، لأن أوقات وتواريخ مسحاتهم مختلفة"، مشيراً إلى أنه سيتسلم اليوم كتاباً من وزير الصحة بأسماء من يجب عليهم عدم الحضور بسبب إصابتهم، أو عدم استكمالهم للمدد الطبية المطلوبة، وعليه سيتم إبلاغ هؤلاء النواب من قبل المجلس أو "الصحة" بضرورة عدم الحضور.

من جانبه، قال النائب عادل الدمخي إنه "بعد إصابتي بكورونا في 14 سبتمبر، مكثت 10 أيام بالحجر المنزلي، وفي 24 الجاري أجريت مسحة أخرى جاءت إيجابية، وأبلغوني بوجوب الحجر 10 أيام إضافية، وهو ما يعني عدم حضور الجلسات القادمة"، لافتاً إلى عدم وجود أي أعراض لديه "وأبلغني الأطباء أن البروتوكول الطبي هو الاكتفاء بالحجر دون الفحص".