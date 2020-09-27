السديس وبنتن يتباحثان عودة العمرة تدريجيا

تباحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أوجه التعاون بين الجهتين وتوفير أفضل الاليات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد قرار عودة العمرة تدريجيا، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر الرئاسة

العامة في مكة المكرمة، للمجلس التنسيقي لتكامل الجهات العاملة في المسجد الحرام.



وعبر الرئيس العام عن بالغ سعادته بصدور قرار الجهات المعنية بعودة العمرة تدريجياً واتاحتها للمسلمين في ظل هذه الظروف.

وبين الشيخ السديس أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والارشادية والتوجيهية

لضمان تنفيذ أداءها وفق تطلعات ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.



إلى ذلك شكر وزير الحج والعمرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الجهود التي تقوم بها، وحرصها على التنسق بشكل كامل ومستمر مع الجهات الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة .

وحضر اللقاء نائب وزير الحجة والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من قيادات الأمن العام، وقيادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والقياديين بالرئاسة.

