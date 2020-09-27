تركيا تُسجل 1467 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و68 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة التركية: "تم تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، و68 حالة وفاة".

وأضاف البيان أنه تم شفاء 1116 شخصا من كورونا.

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وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 300 ألف حالة، والوفيات أكثر من 7 ألف حالة وفاة.

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا اليومية، الأمر

الذي يثير الجدل في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف انتشار المرض.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.