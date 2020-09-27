أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أنها سجلت 49871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و853 وفاة.



وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و59087 حالة إصابة ومجمل

الوفيات 204033.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت مقارنة بتقرير اليوم السابق.

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ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.