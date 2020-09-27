كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:49 مساءً - انت الان تقراء خبر المالكي: التحالف العربي يرحب بإعلان نتائج اتفاق تبادل الأسرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي اليوم الأحد، بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى الذي أعلن عنه اليوم من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وقال العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد في الرياض: "قيادة القوات المشتركه للتحالف تقدم جزيل الشكر والامتنان للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي بذلت في هذا الجانب فيما يخص اتفاقية الأسرى، التي تعد امتداداً لما جرى الاتفاق عليه في ستوكهولم".

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وأضاف:" كما أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور أطراف النزاع مابين الحكومة الشرعية والحوثيين وبمشاركة قوات التحالف بأنه سيكون هنالك تبادل 1081 أسيرا، وستقوم الحكومة الشرعية بإطلاق 618 أسيرا، بينما سيقوم الطرف الآخر بإطلاق عدد 400 أسير، من ضمنهم عدد 15 أسيرا من الجنود السعوديين وعدد 4 أسرى من القوات السودانية".

وأكد العقيد المالكي أن موضوع الأسرى هو محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية في المملكة العربية السعودية وفي دول التحالف.