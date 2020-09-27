كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:49 مساءً - انت الان تقراء خبر لتقوية أنظمة التنبؤ بالفيضانات.. البنك الدولي يمنح السودان مليوني دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البنك الدولي، في بيان اليوم الأحد، تقديم 2 مليون دولار لوزارة الري والموارد المائية السودانية، لتتمكن من تحديث نظام التنبؤ بالأمطار والإنذار المبكر بفيضان النيل.

والتقى وزير الري السوداني ياسر عباس بالمدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون، والمديرة القطرية للبنك بالسودان ميلينا أستفنوفا، لمناقشة تقديم الدعم وتقييم آثار الفيضان وتأهيل أنظمة المياه، واستمع مسؤولا البنك الدولي إلى شرح مفصل حول الفيضانات والأحداث التي صاحبتها.

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وأوضح وفد البنك الدولي أن فريقا فنيا سيقوم بزيارة السودان للوقوف على الاحتياجات الفعلية وكيفية إنفاذ الدعم في أقرب وقت، كما تمت دراسة عدد من المشاريع المستقبلية لزيادة سلامة السدود وتركيب رادارات لقياس الأمطار.