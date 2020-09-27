الفنانة هدى سعد تفقد جنينها في الشهر الخامس من الحمل – فيديو

أعلنت الفنانة هدى سعد، اليوم الأحد، عن خبر فقدانها لجنينها، في الشهر الخامس من حملها.

ونشرت هدى سعد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، منشورا، توضح فيه أنها فقدت جنينها، قبل أن تطل بمقطع فيديو تبكي فيه متأثرة لموقف الجمهور تجاه ما حصل لها.

وأكدت هدى سعد أنها فقدت جنينها قبل أكثر من شهر ونصف، ولم تعلن عن ذلك رغبة منها في الحفاظ على الخصوصية، لكن تلقيها لتهاني الحمل بشكل متواصل دفعها إلى إعلان الخبر المحزن.

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وأكدت هدى سعد أن نفسيتها تحسنت، وتشعر، حاليا، بهدوء نفسي، وطمأنينة بسبب ثقتها في حكمة الخالق.