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شكرا لقرائتكم خبر عن "القلوب الصغيرة" الإماراتية تجري 27 جراحة لأطفال السودان والان مع التفاصيل
الأحد 27 سبتمبر 2020
اختتمت جمعية الشارقة الخيرية حملتها الطبية "القلوب الصغيرة" في السودان بإجراء 27 عملية قسطرة للأطفال المصابين بأمراض قلبية بمركز القلب بمدينة ود مدني، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للقلب.
ترأس الفريق الطبي لحملة "القلوب الصغيرة" الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال رئيس الفريق الطبي للحملة الذي أكد أن الفريق الطبي نجح على مدار 4 أيام في إجراء عمليات قسطرة القلب لـ27 مريضاً ما بين أطفال حديثي الولادة وحتى عمر 16 عاماً، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشاد الدكتور أحمد الكمالي بجهود مكتب جمعية الشارقة الخيرية في جمهورية السودان في تنظيم كافة الترتيبات المتعلقة بكشوف الحالات المرضية المستحقة وفق الدراسات التي قام بها في وقت سابق.
ولفت إلى أن الفريق الطبي لا يتوقف دوره عند إجراء العمليات الجراحية للحالات فحسب بل يواصل متابعته الدورية للحالات التي خضعت للجراحات ومتابعة التقارير الصحية لكل حالة حتى يتبين تعافيها التام .
ووجّه الدكتور الكمالي الشكر إلى سفارة دولة الإمارات في السودان التي سهلت كافة إجراءات وصول الفريق الطبي، كما قدم الشكر إلى كل متبرع ساهم في تسيير هذه الحملة التي كانت سببا في إنقاذ حياة الأشخاص.
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