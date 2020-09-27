شكرا لقرائتكم خبر عن 1012 إصابة بكورونا في لبنان والمغرب 2444 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 36240 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأنّه ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 347 حالةً بعد تسجيل سبع حالات وفاة.

فيما سجّل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 117.685 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2069، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 95591.