أرمينيا تتحرى بشأن وجود "مرتزقة أردوغان" بأذربيجان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، الأحد، أنها تتحرى معلومات عن مشاركة مقاتلين من سوريا في القتال مع أذربيجان في اشتباكات بخصوص إقليم ناغورنو كاراباخ.



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ونفى مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية، حكمت حاجييف، صحة التقرير، الذي أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان ووصفه بأنه "هراء".

وقُتل 16 جنديا على الأقل وعدة مدنيين، الأحد، في أعنف اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان من 2016، مما أثار القلق بشأن عدم الاستقرار في جنوب القوقاز، وهو ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى أذربيجان.