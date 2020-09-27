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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي كردي: دخول تركيا في مستنقعات حروب سينتهي بإسقاط ادوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
سيد مصطفي
قال محمود إسماعيل ، المحلل السياسي الكردي، إنه يحدث حاليا قصقصة جناحات أيران و تحجيم دورها في المنطقة.
وأكد اسماعيل ل"الخليج 365"، أنه يتزامن مع ذلك زيادة فرض العقوبات الأمريكية على تركيا، مع إدخال تركيا في عدة مستنقعات من حروب المنطقة من ليبيا و حتى أذربيجان،مع عدم السماح لتركيا بالتنقيب في المتوسط و مثلما تسعى إليه تركيا في هذه الأيام .
واضاف المحلل السياسي الكردي، ان كل ذلك سيضعف تركيا وينهي نظام رجب طيب أردوغان وسيؤسس الأرضية وفي فتح الطرفين صفحة جديدة لأزمة و حرب دامت لفترة من الأربعة عقود المنصرمة بين تركيا و حزب العمال الكردستاني PKK .
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