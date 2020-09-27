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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تسجل أعلى قفزة يومية بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات نشرتها السلطات الصحية في هولندا أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد سجلت رقما قياسيا يوميا بلغ 2995 حالة اليوم الأحد.
وبلغت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مستويات قياسية كل يوم تقريبا منذ منتصف سبتمبر أيلول. وكان الرقم القياسي السابق يوم الجمعة عندما رصدت السلطات 2777 حالة، في حين تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة 100 ألف حالة الأسبوع الماضي.
وسجلت السلطات الصحية ثماني وفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع مجملها إلى 6374 وفاة.
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