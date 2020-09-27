روسيا: مصرع شخصين بتحطم طائرة في نهر الفولجا

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة كانا على متنها في نهر الفولجا في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.

وذكر بيان صادر عن المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية في المنطقة، أن جثتي رجل وامرأة تم العثور عليهما في مكان سقوط الطائرة،

مضيفا أن أجهزة الطوارئ انتقلت إلى مكان الحادث، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقا أوليا في عدم مراعاة التشريعات الخاصة بسلامة الملاحة الجوية ومشروعية استخدام المجال الجوي.