رئيس مالي يُعين مختار قواني رئيسا مؤقتًا للوزراء

قال التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إن رئيس مالي الجديد "باه نداو"، عين وزير الخارجية السابق مختار قواني رئيسا مؤقتا للوزراء في خطوة قد تسمح برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول

غرب أفريقيا (إيكواس) في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الشهر الماضي، وفقًا "لرويترز".

أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو، أول أمس الجمعة، اليمين رئيسا

مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس.كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو.