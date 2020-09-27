الرئاسات الثلاث في العراق تُؤكد على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة

أكدت الرئاسات الثلاث في العراق على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية، والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها.
مساء اليوم /الأحد/، إن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور.
وقال بيان مشترك للرئاسات الثلاث أوردتها قناة "السومرية نيوز"
تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيرا يعرض استقرار العراق الى مخاطر حقيقية.
وشدد المجتمعون على أن المنحى الذي
ودعا الاجتماع إلى وحدة الصف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني.
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