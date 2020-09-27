فرنسا تُسجل 11123 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569 حالة، وأن عدد المتوفين جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727. 31727. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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