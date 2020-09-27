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شرطة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط تستدعي الرئيس السابق

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استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء الأحد في نواكشوط الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز.


وذكرت صحيفة مراسلون الإلكترونية الموريتانية أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصل مبنى الإدارة العامة للأمن

للرد لمواجهة مشمولين في ملف الفساد.
وأضاف المصدر أن على رأس لائحة الذين سيقابلهم الرئيس السابق رئيس وزرائه المهندس يحيي ولد حدمين الذي ذكر في التحقيق أن الرئيس السابق أعطاه التعليمات بابرام الصفقات التي هي خارجة عن القانون.


وكانت الشرطة قد جمدت قبل أيام حسابات الرئيس السابق وممتلكات وآليات مملوكة لعائلته وبعض مقربيه وذلك ضمن التحقيقات الجارية في شبه فساد خلال فترة حكمه.

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