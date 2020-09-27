خطوات التسجيل لأداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

تصدر تطبيق "اعتمرنا"، مؤشرات البحث بموقع "جوجل"بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، حيث اتاحت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، تطبيق "اعتمرنا"، لتمكين الراغبين في أداء العمرة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين.

وأكدت وزارة الحج، على أن نظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر التطبيق اعتمرنا فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات

والذكاء الاصطناعي.

ويتيح تطبيق "اعتمرنا"، الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية.

طريقة التسجيل لأداء العمرة على تطبيق "اعتمرنا":

- تحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر نظامي "Android" من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و"iOS" من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

- بعد تسجيل البيانات، والحصول على موافقة بالتصريح المطلوبة، يتم تحديد بين الاختيار سواء العمرة،

أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الروضة الشريفة.

- يمكن للراغبين في أداء العمرة، في تحديد الوقت المناسب بحسب المواعيد المتوافرة.

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- كما يمكن اختيار الخدمات يرغب فيها، منها "وسيلة المواصلات، ونقاط التجمع، ومراكز الخدمات".

- يشترط التسجيل في تطبيق "توكلنا" لإثبات خلو المتقدم من فيروس كورونا.

- الذهاب إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة.

الكشف عن التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح.

- يشترط ارتداء الكمامة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

- التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.