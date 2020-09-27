رواد تويتر يهاجمون تركيا بسبب التدخل في أزمة أرمينيا وأذربيجان

تسبب تركيا في إشغال الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان بتصريحات مثيرة بعد الاشتباكات، التي وقعت على جانبي إقليم ناجورنو كاراباخ وسقوط طائرتين هليكوبتر تابعتين لأذربيجان.

وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على "تويتر": "ندين هجوم أرمينيا على أذربيجان بشدة. عارضت أرمينيا ذات مرة ارتكاب استفزاز يتجاهل القانون".

وعلى تويتر هاجم روادخ تركيا بسبب التدخل في الأزمة بين البلدين بحيث قال محمد سرميني "يعود تاريخ الصراع بين أذربيجان وأرمينا إلى عام 1991، وذلك على إثر دعم أرمينا لانفصال إقليم "كارباخ" عن أذربيجان، ثم

محمود حج علي كتب " بعد الحديث عن حرب بين محتملة أو متوقعة بين اذربيجان وارمينيا لابد من سلسلة توضح ماذا في يجري في دول القوقاز .. هذه السلسة هي شرح بسيط ومعلومات عامة عن البلدين ودور كل من تركيا و روسيا فيها".

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بن هباس علق بقوله "

اذربيجان دولة طائفية تغلق مساجد السنة وتضطهدهم.. تركيا تقف مع اذربيجان لاسباب عرقية في صراعها ضد ارمينيا واحضرت مرتزقة سوريين للقتال معها! لا تصدقوا من يقول "اذربيجان المسلمة" فهذا خطاب أممي انتهى زمانه، واذربيجان بلد طائفي يشابه ايران بقمع السنة".

محمد كتب " أذربيجان دولة شيعية..أرمينيا دولة مسيحية..أذربيجان ظالمة و أرمينيا مظلومة..إيران الشيعية تقف إلى جانب أرمينيا المظلومة..هكذا يتعرف العالم على دين الحق".

أنس الحجي كتب " للمهتمين بأسواق الطاقة وإيران وتركيا: ماحدث اليوم بين اذربيجان وأرمينيا جدير بالمتابعة، وأرمينيا احتلت اقليم ناغورني قره باغ اثر حرب بينهما، وإيران تدعم أرمينيا. تركيا تدعم اذربيجان ، واذربيجان سيطرت اليوم على بلدتين في ناغورني قره باغ والبلدتين على الحدود الايرانية".