الديمقراطيون يعارضون ترشيح باريت

قاد ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أستاذة القانون، إيمي باريت غير المعروفة في ولاية إنديانا في غضون أسابيع، إلى احتمالية أن تكون أحدث قاضية مشاركة في المحكمة العليا الأمريكية، وهي أعلى محكمة في البلاد إلى اليمين لجيل أو أكثر، والذي يعتبر إنجازا لجهود استمرت عقودًا من قبل المحافظين لإعادة تشكيل المحكمة الفيدرالية التي انطلقت إلى أعلى مستوياتها بعد انتخاب ترمب.

وذكر ترمب أنه يريد تأكيد بديل جينسبيرغ أمام المحكمة العليا قبل يوم الانتخابات حتى تتمكن المحكمة كاملة من النظر في أي دعوى قضائية متعلقة بالحملة.

وإذا أكد الكونجرس مرشح ترمب لخلافة القاضي روث بادر جينسبيرج، فإن المحكمة العليا ستصبح أكثر تحفظًا، وسيكون هناك ستة قضاة محافظين، ثلاثة منهم عين من قبله، وهذا ما يعارضة الديمقراطيون الموالون لمنافسه جو بايدن.

إعادة الانتخاب

كان ترمب يناضل من أجل إعادة انتخابه في عام 2020، حتى قبل وفاة روث بادر جينسبيرغ، في سجله بتأكيد أكثر من 200 قاضٍ فيدرالي خلال فترة ولايته الأولى، لتحقيق هدف جيل من النشطاء القانونيين المحافظين.

وفي غضون أسابيع من فوز ترمب في عام 2016، شرع مستشار البيت الأبيض الجديد دون ماكجان وليو وعدد قليل من المحامين الآخرين في وضع قوائم بالمرشحين المحتملين لأكثر من 100 منصب قضائي فيدرالي شاغر.

اختيار باريت

لم تكن باريت معروفة جيدًا في الدوائر السياسية في إنديانا أو على المستوى الوطني. لكنها وجدت نفسها في قائمة المرشحين المحتملين لمحكمة الاستئناف الأمريكية السابعة، لسببين أحدهمها، زميلتها ماكغان التي تعرفت عليها من الدوائر القانونية المحافظة، مثل جمعية ليو الفيدرالية المؤثرة، وتحدثت معها إلى وفد الكونجرس في إنديانا.

والثاني بسبب مواجهتها معركة ترشيح مؤلمة لمقعد الاستئناف في عام 2017 جذبت انتباه ترمب، الذي أعجب بقدرتها على الحفاظ على هدوئها تحت استجواب نقدي من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بما في ذلك استجواب من قبل السناتور ديان فينشتاين من كاليفورنيا بشأن إيمانها الكاثوليكي.

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آيمي كوني باریت

- اختارها ترمب لخلافة روث بادرغينسبرغ في المحكمة العليا

- كاثوليكية، ذات 48 عاما

- حائزة على شهادة في القانون من جامعة نوتردام في ولاية إنديانا

-عينها ترمب قاضية في محكمة استئناف فدرالية في شیکاغو عام 2017

- كانت كاتبة قانونية لدى القاضي أنتونين سکاليا في بداية مسيرتها القانونية

- يثني عليها لحججها القانونية الدقيقة ولكنها تتمتع بخبرة محدودة في قاعة المحكمة