مدينة ألمانية تستعد لاستقبال اللاجئين

بعد خمس سنوات على توافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، أعلنت مدينة نويروبين استعداداها لاستقبال مهاجرين جدد، ما يشكل علامة فارقة في منطقة كانت ضمن ألمانيا الشرقية السابقة ويسجل فيها اليمين المتطرف أفضل نتائجه الانتخابية. وقال رئيس بلدية هذه المدينة التي يقطنها 31 ألف نسمة والواقعة في مقاطعة براندنبورغ جينس-بيتر غولد لوكالة فرانس برس "لدينا مكان يتسع من 50 إلى 75 شخصا". عند مدخل مركز المدينة، تلفت الأنظار أحرف عملاقة متعددة الألوان خُطت على جدار وتقول "التنوع هو مستقبلنا"، وينوي غولد تطبيق هذا الشعار. وأوضح "عندما نرى صور (مخيم المهاجرين في اليونان الذي دمرته النيران) في موريا، فإن الأمر لا يتعلق بمناقشة القرارات السياسية الكبرى، إنها مسألة أخلاقية".



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