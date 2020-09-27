ترمب وبايدن يخوضان أول مناظرة مباشرة

تدخل الانتخابات الأميركية مرحلة جديدة تحتدم فيها المنافسة هذا الأسبوع عندما يجري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وخصمه جو بايدن أول مناظرة بينهما، في عرض تلفزيوني يتيح أخيرا للأميركيين متابعتهما في مواجهة مباشرة. وتأتي مناظرة الثلاثاء بعد ما تحدى ترمب الديموقراطيين ورشّح محافظة للحلول مكان قاضية المحكمة العليا الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت هذا الشهر. ويتصدر بايدن (77 عاما) استطلاعات الرأي على صعيد البلاد كما في معظم الولايات المتأرجحة التي تبدّل ولاؤها بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات في 3 نوفمبر. لكن ترمب (74 عاما) يخوض حملته الانتخابية بشراسة إذ يتنقل بين هذه الولايات على متن طائرته الرئاسية "اير فورس وان" في وقت يتّبع بايدن استراتيجية أهدأ. ومع تاريخه كشخصية استعراضية ماهرة ونقاشاته الحامية، يأمل ترمب بأن تدفع به المناظرة التي ستجري في كليفلاند ليتصدر النتيجة.



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