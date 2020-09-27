طفرة جديدة بإصابات فيروس كورونا في البرازيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:00 مساءً - تواصل البرازيل تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا المستجد ، خاصة مع تزايد التحذيرات من التداعيات الكارثية للموجة الثانية للوباء التي ستكون أشد فتكا .

أغلقت مدينة ماناوس البرازيلية المطاعم والشواطئ النهرية لاحتواء طفرة جديدة في إصابات فيروس كورونا، وهو اتجاه قد يبدد النظريات القائلة بأن المدينة، وهي أكبر مدن منطقة الأمازون، كانت واحدة من أوائل الأماكن التي تحقق المناعة الجماعية أو ما يُعرف بـ”مناعة القطيع” على مستوى العالم.

وعندما يكتسب جزء كبير من المجتمع مناعة ضد مرض ما فإن انتشاره يصبح مستبعداً.

وقال باحثون من جامعة ساو باولو إن انخفاضاً حاداً في الوفيات الناجمة عن “كوفيد-19” في ماناوس أشار إلى وجود مناعة جماعية، إلا أنهم يعتقدون أيضاً أن الأجسام المضادة للمرض بعد الإصابة قد لا تستمر لأكثر من بضعة أشهر، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وفرضت السلطات المحلية الجمعة حظراً للحفلات وغيرها من التجمعات لمدة 30 يوماً، وخفضت ساعات العمل في المطاعم وأماكن التسوق، في انتكاسة تشهدها المدينة التي يقطنها 1.8 مليون نسمة بعدما بدا أنها اجتازت أسوأ مرحلة في الجائحة.

وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار، كان العديد من سكان مدينة ماناوس يموتون بسبب “كوفيد-19” لدرجة أن مستشفياتها انهارت ولم تستطع مقابرها مواكبة عدد الوفيات.

ولم تفرض المدينة إجراءات عزل عام كاملة قط، وتوقف النشاط التجاري غير الضروري إلا أن الكثيرين تجاهلوا إرشادات التباعد الاجتماعي.

إلا أن عدد الوفيات انخفض بصورة غير متوقعة في يونيو/حزيران، وتساءل خبراء الصحة العامة آنذاك عما إذا كان عدد كبير من السكان قد أصيب فعلاً بالفيروس لدرجة أنه لم يعد هناك أشخاص جدد تصيبهم العدوى.

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وقدرت أبحاث نشرها الأسبوع الماضي موقع “ميدريكسيف” الإلكتروني أن ما يتراوح بين 44 و66% من سكان ماناوس أصيبوا بالعدوى خلال فترة ذروة التفشي في منتصف مايو/أيار وأغسطس/آب.

وسعت الدراسة، التي أجراها معهد طب المناطق الحارة في جامعة ساو باولو، لرصد الأجسام المضادة لكورونا في عينات محفوظة من تبرعات للدم مأخوذة من فترة قريبة واتبعت نموذجاً حسابياً لتقدير مستويات العدوى.

وأظهرت المعدلات المرتفعة للعدوى أن مناعة القطيع أدت لانخفاض حاد في أعداد الإصابات والوفيات، حسبما أفادت الدراسة، إلا أن الأعداد تشهد ارتفاعاً مجدداً.

ورفضت إستر سابينو كبيرة الباحثين في الدراسة إجراء مقابلة معها حول الأمر، لأن دراسة مناعة القطيع في ماناوس تنتظر مراجعتها من قبل نظراء قبل نشرها.

وحذرت السلطات سكان ماناوس من أنهم يتجاهلون أساليب الوقاية من الفيروس ويخاطرون بالسماح بحدوث موجة ثانية من التفشي لعدم وضعهم الكمامات وتكدسهم في المطاعم وأماكن الاحتفال، وأغلقت السلطات شاطئ نهر ماناوس حيث كانت تقام حفلات موسيقية كبيرة.

وألقى آرثر فيرجيليو رئيس بلدية ماناوس باللوم على الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو الذي قلل من خطورة الوباء بتشجيعه على العودة إلى الحياة الطبيعية والأعمال بدلا من انتظار تطوير لقاح.

وقال عالم الأوبئة أندريه باتريسيو ألميدا إن الحالات تشهد ارتفاعاً مجدداً في الغالب بين من هم أصغر سناً وأوفر مالاً ممن يذهبون إلى الحانات وتظهر عليهم أعراض خفيفة لكنهم غالباً ما يصيبون أقارب أكبر سناً يحتاجون إلى العلاج في المستشفى.