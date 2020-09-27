العدد 3300- 28 شتنبر بعد تعدد جرائم اغتصاب الأطفال.. وزارة الرميد تعلن تنظيم لقاءات لتدارس حصيلة حماية حقوق الطفل كورونا تمس كل جهات المملكة.. البيضاء في أعلى التصنيف وجهة الداخلة في آخره -التفاصيل

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