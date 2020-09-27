نشرة كورونا في المغرب.. 2444 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 117685 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1441 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 95591 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 2069 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.