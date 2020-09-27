تصوير: يونس مردوخ
احتج عدد من سكان في منطقة سيدي مومن في مدينة الدار البيضاء على انقطاع الماء الصالح للشرب عن منازلهم.
وأوضحت إحدى المواطنات ل”اليوم24″، إن كل ما تطلبه هو حقها في الماء الصالح للشرب، مؤكدة أن هذه المادة الحيوية انقطعت عن منزلها من طرف ما أسماتهم “عصابة”.
وأكدت المتحدثة نفسها، أن الماء كان متوفرا لكنه انقطع بفعل فاعل، مشددة على أنها لا تجد الماء لحاجيتها اليومية، متساءلة “يطالبوننا بالتعقيم للحد من تفشي كورونا..لكن أين هو الماء؟”.
وأوضح مواطن آخر أنه قدم شكاية للسلطات، لكن دون جدوى، مشددا على أنه من العيب أننا في القرن 21 ولا يزال بعض المغاربة يطالبون الماء من الملك، متساءلا: “أين هم المنتخبون الذين صوتنا عليهم؟.
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كانت هذه تفاصيل خبر في قلب العاصمة الاقتصادية..مواطنون بدون ماء: واش حتى الماء نطلبوه من الملك؟!..يطالبوننا بالتعقيم وحنا ما لقينا ما نشربو-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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