شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تناشد أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد والان مع التفاصيل

الأحد 27 سبتمبر 2020 أعلنت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد أنها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ" المتنازع عليه، وناشدت الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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