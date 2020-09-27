شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. وفيات كورونا تصل 204033 بعد تسجيل 853 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أنها سجلت 49871 جديدة بفيروس كورونا و853 وفاة. وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و59087 حالة إصابة ومجمل الوفيات 204033. ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت مقارنة بتقرير اليوم السابق. ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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