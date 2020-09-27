المالكي يستنكر 'اساءة' صحيفة ايرانية للسيستاني

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المرجع السيستاني كان ولايزال صمام الامان في العراق لحماية العملية السياسيه ، وتصدى لها في اشد الظروف ويحظى باحترام الشعب العراقي بكل مكوناته".واضاف :"نستنكر وبشدة ماورد في صحيفة كيهان العربية وما تضمنه المقال من نقد فيه اساءة للمرجع على خلفية استقباله لممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت وهي كذلك اساءة لكل العراقيين".

ودعا المالكي، الصحيفة الى "معالجة هذا الموقف السيء الذي ايضا هو يتعارض مع موقف الجمهورية الاسلامية واحترامها الكبير للمرجع".