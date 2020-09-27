ليستر يكتسح السيتي بخماسية ويلحق به الهزيمة الأولى في موسمه الجديد

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة الرابعة، وتعادل جيمي فاردي لفريق ليستر في الدقيقة 36 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل فاردي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54 قبل أن يسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم سجل جيمس ماديسون الهدف الرابع لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 77، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 84، إلا أن يوري تيليمانس سجل الهدف الخامس لفريق ليستر في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.



ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط، وتصدر جدول الترتب، بفارق الأهداف أمام إيفرتون، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.