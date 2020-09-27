2020-09-27 | 19:20
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سجل جيمي فاردي ثلاثة أهداف «هاتريك» ليقود فريقه ليستر سيتي لقلب تأخره بهدف أمام مضيفه مانشستر سيتي إلى فوز 5-2 خلال المباراة التي جمعتهما، الأح، في الجولة الثالثة من المسابقة.
وفي الشوط الثاني، سجل فاردي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54 قبل أن يسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم سجل جيمس ماديسون الهدف الرابع لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 77، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 84، إلا أن يوري تيليمانس سجل الهدف الخامس لفريق ليستر في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.
ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط، وتصدر جدول الترتب، بفارق الأهداف أمام إيفرتون، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر ليستر يكتسح السيتي بخماسية ويلحق به الهزيمة الأولى في موسمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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