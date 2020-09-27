وزير الزراعة يعلن الاكتفاء الذاتي بإنتاج العسل

واكد الخفاجي، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة، "على الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع النحل في العراق لأجل إنتاج العسل الذي تم الوصول به إلى الاكتفاء الذاتي".

وأشاد الخفاجي بـ "الكادر الإداري للجمعية فضلاً عن النحالين عموماً على الإنجازات التي قاموا بها من خلال زيادة إنتاج العسل وبالرغم من قلة الدعم المقدم لهم"، مشيرا الى "التوجه لرعاية هذا القطاع من خلال إقامة الندوات والورش العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاج وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي التام".