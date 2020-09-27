وأشاد الخفاجي بـ "الكادر الإداري للجمعية فضلاً عن النحالين عموماً على الإنجازات التي قاموا بها من خلال زيادة إنتاج العسل وبالرغم من قلة الدعم المقدم لهم"، مشيرا الى "التوجه لرعاية هذا القطاع من خلال إقامة الندوات والورش العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاج وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي التام".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يعلن الاكتفاء الذاتي بإنتاج العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.