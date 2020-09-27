بايرن ميونخ يسقط برباعية امام هوفنهايم

رياضة 2020-09-27 | 17:30 229 مشاهدة Advertisements تعرض فريق بايرن ميونخ للخسارة أمام مضيفه هوفنهايم، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

حل الفريق البافاري ضيفًا على الهوفي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الألماني. وجاءت أهداف هوفنهايم عن طريق ارمين بيساكسيتش (16) ومؤنس دبور (24) وأندريج كراماريتش (77) و(92) من ركلة جزاء، فيما جاء هدف البايرن الوحيد عن طريق جوشوا كيميتش.



بهذه النتيجة، يرتفع رصيد هوفنهايم إلى 6 نقاط، فيما يتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 3 نقاط. بهذه النتيجة، يرتفع رصيد هوفنهايم إلى 6 نقاط، فيما يتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 3 نقاط. وتعد هذه الهزيمة، الأولى للفريق البافاري تحت قيادة هانزي فليك منذ ديسمبر 2019.

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