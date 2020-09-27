سرطان فساد.. السودان يكشف "مافيا أراضي" الإخوان

الخليج 365 - مرتضى كوكو _ الخرطومالأحد 2020/9/27 09:09 م بتوقيت أبوظبي
أعلن النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، الأحد، أن النيابة كشفت "فسادا كبيرا" لعناصر نظام الإخوان البائد، خاصة في ملف الأراضي، واصفا فساد الجماعة الإرهابية، بأنه "سرطان ينخر في جسد المؤسسات الاقتصادية في السودان."
ودعا السر، خلال كلمة له بمؤتمر السودان الاقتصادي الذي يتواصل لليوم الثاني، إلى ضرورة تكوين مفوضيتين للأراضي ومكافحة الفساد، وتعديل نحو 10 قوانين مرتبطة بمحاربة الفساد.
وقال إن أكثر فساد جماعة الإخوان كان في قطاع الأراضي، مشددا على ضرورة سن تشريعات رادعة لمحاربة تهريب السلع الاستراتيجية لدول الجوار، بجانب قوانين مماثلة لمحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار.
وصادرت لجنة تفكيك الإخوان الآلاف من قطع الأراضي السكنية والزراعية من عناصر الحركة الإرهابية البائدة بعد ثبوت حصولهم عليها بشكل غير مشروع.
وحث بنك السودان المركزي، على مراقبة السحب اليومي للودائع من المصارف خاصة المبالغ الكبيرة، ومعرفة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي.
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