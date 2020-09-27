شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. "الأرصاد" يحذّر من تدني مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناشد المركز الوطني للأرصاد بالامارات مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور.



جاء ذلك نظراً لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:30 صباح غد.

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